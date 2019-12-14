Межбанк дарит карты American Express
Международный банк Азербайджана, единственный партнер международной платежной системы American Express в стране, запустил новую кампанию по карточным продуктам American Express (AmEx).
Каждый клиент, заказавший в банке карту American Express до 31 января 2020 года, при внесении средств на свой клиентский счет получит карту бесплатно.
Тип карты AmEx, предоставляемой клиенту, меняется в зависимости от суммы внесенных средств:
100 AZN или USD - карта AmEx Green (1 год);
300 AZN или USD - карта AmEx Gold (1 год);
1000 AZN или USD - карта AmEx Platinum (3 года).
На этом подарки не заканчиваются. В дополнение к заказанным в рамках кампании картам AmEx Green, AmEx Gold будут также предоставлены карты Mastercard Standard и Mastercard Gold соответственно с годовым обслуживанием, а для AmEx Platinum карта Mastercard Platinum (3 года), привязанная к тому же счету.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.