Межбанк дарит карты American Express

Каждый клиент, заказавший в банке карту American Express до 31 января 2020 года, при внесении средств на свой клиентский счет получит карту бесплатно.

Тип карты AmEx, предоставляемой клиенту, меняется в зависимости от суммы внесенных средств:

100 AZN или USD - карта AmEx Green (1 год);

300 AZN или USD - карта AmEx Gold (1 год);

1000 AZN или USD - карта AmEx Platinum (3 года).

На этом подарки не заканчиваются. В дополнение к заказанным в рамках кампании картам AmEx Green, AmEx Gold будут также предоставлены карты Mastercard Standard и Mastercard Gold соответственно с годовым обслуживанием, а для AmEx Platinum карта Mastercard Platinum (3 года), привязанная к тому же счету.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.