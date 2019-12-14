Премьер Китая: Пора положить конец хаосу в Гонконге

Кэрри Лэм в настиоящее время находится в Пекине, где она должна отчитаться перед руководством страны о ситуации в Гонконге. Позже у нее состоится встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лэм как можно скорее прекратить социальный конфликт и решить вызванные им политические и экономические проблемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету South China Morning Post.

"Центральное правительство в полной мере осведомлено о предпринятых лично вами и правительством Гонконга усилиях. Гонконг все еще не преодолел трудности, и правительство города должно продолжать прикладывать усилия для того, чтобы прекратить насилие, в соответствии с законом положить конец хаосу, и восстановить порядок", - приводит газета слова китайского премьера.

По его словам, следует срочно изучить глубоко укоренившиеся конфликты и проблемы социально-экономического развития города, а также обеспечить его долгосрочное процветание и стабильность. Ли Кэцян особо подчеркнул сложности в экономическом секторе, отметив, что город столкнулся "с беспрецедентной, сложной и серьезной ситуацией".

В свою очередь, Лэм признала, что Гонконг в последний год столкнулся с крайне сложной ситуацией в политической, экономической и социальной сферах.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.