Асад обвинил США в продаже Турции сирийской нефти

Сирийский лидер Башар Асад считает, что американская сторона продает захваченную в Сирии нефть Турции, сообщает SANA.

Журналисты спросили президента о том, что в настоящее время происходит с нефтью, которая добывается в месторождениях к востоку от реки Евфрат. Асад ответил, что ее крадут Штаты и перепродают.

«Турция является соучастником... в продаже нефти», — заявил Асад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контроль месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией «Исламское Государство» теперь может делать с ней все, что захочет.