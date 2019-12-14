В Ереване устроили очную ставку Саргсяна и его министра

Адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил Sputnik Армения, что очная ставка с участием Саргсяна имела место, но не стал сообщать, с кем именно она проводилась. В Специальной следственной службе эту информацию Sputnik Армения комментировать не стали.

Ранее в армянских СМИ появилась информация, что показания против Сержа Саргсяна дал именно Серго Карапетян.

В начале декабря Специальная следственная служба выдвинула экс-президенту Сержу Саргсяну обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 (присвоение или растрата) УК Армении. Саргсян обвиняется в том, что с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал присвоение, растрату и хищение 489 млн драмов (более 1 млн долларов) со стороны группы должностных лиц.