Полковник Гадир Велишов отпущен на свободу
Арестованный герой апрельской войны полковник Гадир Велишов отпущен на свободу. Об этом журналистам заявил ветеран карабахской войны Рей Керимоглу.
Рей Керимоглу отметил, что ему звонил сын Гадира Велишова и сообщил об освобождении его отца.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что жители села Кабирли Бейлаганского района Ифрана Эминова и Ибрагим Алыев обратились в Управление полиции района с заявлением о том, что Гадир Велишов без всяких оснований пришел к ним домой и, угрожая смертью, потребовал покинуть их дом.
По факту в Управлении полиции Бейлаганского района было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имуществ) УК Азербайджана».
Отметим, что полковник Гадир Садай оглу Велишов командовал операцией по освобождению Лелетепе. Он известен как военный, водрузивший на Лелетепе флаг Азербайджана. В ходе той операции полковник был тяжело ранен.