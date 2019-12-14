Рей Керимоглу отметил, что ему звонил сын Гадира Велишова и сообщил об освобождении его отца.

Арестованный герой апрельской войны полковник Гадир Велишов отпущен на свободу. Об этом журналистам заявил ветеран карабах ской войны Рей Керимоглу.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что жители села Кабирли Бейлаганского района Ифрана Эминова и Ибрагим Алыев обратились в Управление полиции района с заявлением о том, что Гадир Велишов без всяких оснований пришел к ним домой и, угрожая смертью, потребовал покинуть их дом.

По факту в Управлении полиции Бейлаганского района было возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если это сопровождалось применением насилия к пострадавшему, либо уничтожением или повреждением чужого имуществ) УК Азербайджана».

Отметим, что полковник Гадир Садай оглу Велишов командовал операцией по освобождению Лелетепе. Он известен как военный, водрузивший на Лелетепе флаг Азербайджана. В ходе той операции полковник был тяжело ранен.