С реализацией Azerbaijan Digital Hub Азербайджан превратится в региональный цифровой центр

За последние 25 лет Азербайджан прошел важный путь развития, превратившись в энергетический и транспортный центр региона. Целенаправленная политика, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, реализованные им крупные инфраструктурные проекты, а также продолжение данной политики со стороны господина президента Ильхама Алиева и проведенные им реформы во всех сферах деятельности привели к устойчивому развитию Азербайджана, и на данный момент наша страна является лидером в регионе, пишет в своей авторской статье генеральный директор ООО AzerTelecom, руководитель программы Azerbaijan Digital Hub Фуад Аллахвердиев.

На сегодняшний день мир шагнул навстречу Четвертой Промышленной Революции (Промышленность 4.0). Промышленность 4.0 требует от нас более гибкой реакции на процессы и применения инноваций во всех сферах нашей жизни. Промышленность 4.0 открывает перед нами немыслимые возможности, предоставляет обществу и государствам возможности цифровой трансформации. В условиях Промышленности 4.0 открываются новые возможности и перед Азербайджаном. Сегодня благодаря удачному географическому расположению и статусам энергетической и транспортного центров, а также своему потенциалу Азербайджан еще может стать и Региональным цифровым центром для близлежащих регионов.

Именно учитывая все эти возможности и в особенности целенаправленную политику главы государства Господина президента Ильхама Алиева в направлении устойчивого развития ИКТ сектора, дочерняя компания одной из самых крупных компаний частного сектора страны компании Bakcell – магистральный интернет-провайдер AzerTelecom осуществляет программу Azerbaijan Digital Hub по трансформации Азербайджана в региональный цифровой центр.

Эта программа предполагает превращение Азербайджана в Региональный Цифровой Центр между Азией и Европой и лучшее удовлетворение потребностей стран Кавказа, СНГ, Ближнего Востока, Средней и Южной Азии и других близлежащих регионов (1/4 мирового населения или 1,8 млрд. людей) в интернете и различных цифровых услугах. Также программа преследует цель добавление Баку на мировую интернет карту как Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP) наряду с такими городами, как Амстердам, Франкфурт, София, Лондон, Стамбул, Дубай.

Программа “Azerbaijan Digital Hub” состоит из 3 этапов и в итоге внесет вклад в формирование цифровой экосистемы. Первым этапом программы является реализация крупных инфраструктурных проектов, как в пределах, так и за пределами страны, вторым этапом – превращение Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком (IXP) и построение здесь регионального Дата Центра, третьим же этапом является формирование цифровой экосистемы.

Реализация данной программы внесет свой вклад в открытие новых рабочих мест, ускорит процесс цифровизации, приведет к формированию цифровой экономики и развитию малого и среднего бизнеса в этом направлении, созданию новых цифровых продуктов, а также их экспорт под брендом “Made in Azerbaijan”. Все это в итоге создаст условия для формирования и развития цифровой экосистемы в стране. В особенности, после реализации первого этапа - этапа построения устойчивой магистральной инфраструктуры, вторым этапом будет построение самого крупного в регионе Дата Центра, что позволит крупнейшим контент провайдерам (таким как Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Netflix, Tencent и другие) открыть здесь свои представительства, а также хранить и переносить информацию и контент в другие регионы именно из нашей страны.

Для осуществления программы реализуются крупные инфраструктурные проекты

В рамках программы “Digital Hub” уже проведен ряд работ. В направлении построения инфраструктуры внутри страны, “AzerTelecom” в сотрудничестве с ЗАО Азербайджанские железные дороги реализовывает проект по прокладке магистральных фибер-оптических кабельных линий вдоль существующей железнодорожной защитной полосы, что усилит цифровую инфраструктуру страны и приведет к формированию устойчивой инфраструктуры по всей стране. Это также приведет к формированию широкополосных фибер-оптических кабельных соединений с соседними странами - Россией, Грузией, Турцией и Ираном, а также создаст условия для пересечения инфраструктур различных международных телекоммуникационных операторов в направлениях Север-Юг и Восток-Запад.

“AzerTelecom” также реализует проект по прокладке Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии с высокой пропускной способностью по дну Каспийского моря между Азербайджаном и странами Средней Азии в рамках построения инфраструктуры за пределами страны. Магистральная кабельная линия будет проведена в двух направлениях: по маршрутам Азербайжан-Казахстан и Азербайджан-Туркменистан.

Отметим, что 19 марта этого года был подписан межгосударственный договор между Азербайджаном и Казахстаном по проложению Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря (TransCaspian Fiber Optic – TCFO). Договор о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном был подписан 28 ноября в Ашхабаде в рамках 12-ой Международной выставки Телекоммуникаций и IT индустрии - “Туркментел 2019”.

Согласно межгосударственным договорам, длина магистральной кабельной линии, проходящей по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном, будет составлять 380-400 км и будет построена компанией “AzerTelecom” со стороны Азербайджана и компаниями “KazTransCom” и “Transtelecom” со стороны Казахстана. Длина же маршрута между Азербайджаном и Туркменистаном будет составлять примерно 300 км, и проложение ее осуществят телекоммуникационные операторы “AzerTelecom” и “Tуркментелеком”.

Прохождение Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии через Азербайджан сформирует коридор между Европейским и Азиатскими континентами – создаст новый Цифровой Шелковый Путь на месте исторически существующего Шелкового Пути, приведет к развитию телекоммуникационных инфраструктур на Кавказе, Средней и Южной Азии, Дальнего Востока, и сыграет важную роль в улучшении обеспечения этих регионов интернет и в будущем цифровыми услугами посредством Азербайджана.

Исследования показывают что, потребность интернете на Азиатском континенте растет с каждым годом. В данный момент на континенте проживает более 4.2 млрд людей. Основываясь на информацию, предоставленную Internet World Stats (Международный интернет ресурс, предоставляющий информацию о мировой статистике пользования интернетом, населении, социальных медиа и исследующий интернет рынок), распространение интернета в Азии составляет 54.2 %. Населения Европейского континента составляет приблизительно 1 млрд людей (распространение интернета здесь составляет 86.8 %). Как основные контент провайдеры, так и основные Точки Обмена Интернет-Трафиком (IXP) расположены в Европе. Другими словами, Европа является производителем интернета и контента, а Азия ее потребителем. Ежегодное увеличение потребности в интернет трафике и контенте на Азиатском континенте вынуждает государства и телекоммуникационных операторов искать и строить новые маршруты.

Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия обеспечит потребность Азиатских стран в дата трафике

Осуществляемая компанией “AzerTelecom” вместе с партнерами - телекоммуникационными компаниями Казахстана и Туркменистана и проходящая по дну Каспийского моря Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия приведет к позиционированию Азербайджана как Цифрового Центра между Европой и Азией, а также создаст условия для предоставления новых услуг связи (connectivity) странам региона. В отличие от существующих маршрутов, посредством которых страны регионов получают дата трафик, Транскаспийская фибер-оптическая кабельная линия будет обладать многими преимуществами. Среди них нижеперечисленные:

Воспользуясь уникальным географическим положением Азербайджана (центр Северо-Южного и Восточно-Западного коридора), маршрут Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии будет короче других;

Краткость маршрута позволит серьезно уменьшить задержку (latency) в передачи данных. На сегодняшний день из-за неизбежности преодоления больших расстояний наблюдается задержка в передаче дата трафика во всех маршрутах между Азией и Европой;

Маршрут Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии будет адекватно отвечать потребностям стран Средне- и Южно-Азиатского регионов в потреблении даты и услуг связи и полностью удовлетворит потребности дата транзита между Европой и Азией.

Прокладка Транскаспийской фибер-оптической кабельной линии приведет к цифровому развитию и ускорит процессы цифровой трансформации в Азербайджане и в целом большей части ареала Азиатского континента.

В целом, осуществление программы “Digital Hub” приведет к устойчивому развитию телекоммуникационного сектора в условиях Промышленности 4.0, применению инноваций в различных сферах, продвижению позиции нашей страны в международных рейтингах, развитию экономики и внесет вклад в реализацию процессов цифровой трансформации.

Об авторе: Фуад Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в ИКТ-секторе. Он был основателем различных стартапов и ряда успешных компаний в области телекоммуникаций. Ф.Аллахвердиев – выпускник двух престижных университетов. Окончил Бакинский государственный университет и Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова (программа Executive MBA). В настоящее время Ф.Аллахвердиев является генеральным директором ООО AzerTelecom. Компания AzerTelecom в дополнение к статусам Азербайджана как энергетический и транспортный центр, реализует программу Azerbaijan Digital HUB с целью превращения Азербайджана в региональный цифровой центр.