Американская корпорация Boeing может приостановить или сократить производство 737 MAX на фоне растущей неопределенности по поводу возвращения проблемного самолета в эксплуатацию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, руководство компании все чаще склоняется к тому, чтобы полностью прекратить выпуск целого поколения самолетов. Кроме того, сокращение производства самолетов может привести к сокращению рабочих мест в корпорации и во всей аэрокосмической отрасли.

The Wall Street Journal добавляет, что негативным последствием может быть и нарушение работы различных авиакомпаний.

По состоянию на конец октября 2019 года Boeing заключил контракты на поставки 15 136 самолетов модели 737, у Airbus заказали 15 193 самолета семейства A320. Причиной этому стал кризис, начавшийся у Boeing в апреле 2019 года, поскольку компания на неопределенный срок прекратила полеты самолетов модели 737 MAX на фоне двух авиакатастроф.