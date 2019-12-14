Так, в соответствии с меморандумом, подписанным 18 декабря прошлого года руководителями акционерных обществ «Грузинская государственная электросистема» и «Азерэнержи», энергосистемы двух стран 12-13 декабря этого года были подключены к оптическому кабелю.

На азербайджано-грузинской границе реализован важный проект для энергосистем обеих стран, сообщает haqqin.az со ссылкой на открытое акционерное общество (ОАО) «Азерэнержи».

Ахмед Мурадлы из «Азерэнержи», Георгий Амузашвили из «Грузинской государственной электросистемы» и Вахтанг Киквадзе из «СакРусэнерго» в качестве уполномоченных представителей курировали процесс подключения оптического кабеля.

Оптическая кабельная связь улучшит обмен информацией между энергосистемами обеих стран и сыграет неоценимую роль в передаче данных SCADA, релейной защите и противоаварийных воздействиях.

В то же время, это позволит в режиме реального времени отслеживать процесс импорта и экспорта электроэнергии.

Оптический кабель соединит азербайджанскую 500-киловольтную подстанцию «Самух» с грузинской 500-киловольтной подстанцией «Гардабани».

Отметим также, что в настоящее время в целях повышения доверия и увеличения экспорта электроэнергии, в том числе транзита из Грузии на европейский рынок, 330-киловольтная воздушная линия «Агстафа-Гардабани» реконструируется на 44 километре в двухцепном варианте.

Большая часть проекта уже выполнена, из 162 опор, которые должны быть установлены согласно проекту, на данный момент установлено 155.

Отметим, что Грузия является крупнейшим экспортером электроэнергии Азербайджана.