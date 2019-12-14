Финский премьер ответила эстонскому министру

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем фактом, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства. Так Марин прокомментировала слова главы МВД Эстонии Марта Хельме, который, говоря о ее назначении, отметил, что "продавщица поднялась до премьер-министра", сообщает РИА Новости.

"Я очень горжусь Финляндией. Здесь ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни. Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" - написала Санна Марин в Twittter.

Слова главы эстонского МВД вызвали скандал. Некоторые политические деятели Эстонии отметили, что слова Хельме нанесли ущерб соседским отношениям двух стран. Хельме же пояснил, что выражает мнение не эстонского правительства, а своей партии.

Санна Марин получила вотум доверия парламента и была назначена президентом на должность главы правительства Финляндии 10 декабря. Ей 34 года, она стала самым молодым премьер-министром не только Финляндии, но и мира.