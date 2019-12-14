НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

Представитель альянса Оана Лунгеску в разговоре с агентством подчеркнула, что Россия постоянно усиливает операции под водой, в связи с чем НАТО ответит увеличением своих патрулей. В частности, активность замечена около Гренландии, Исландии и Великобритании. Кроме того, в Североатлантическом альянсе планируют выделять больше средств на противолодочную оборону.

В одном из негативных сценариев, который рассматривают в НАТО, описана вероятность, что российские подводные лодки могут повредить подводные кабели между Соединенными Штатами и Европой. Подчеркивается, что от этого зависит работа интернет-коммуникаций. Также подлодки России в Северной Атлантике рассматриваются в качестве угрозы работы гражданских торговых путей.