Из дома дочери экс-главы «Формулы-1» украли $67 миллионов

Из лондонского дома Тамары Экклстоун, дочери экс-владельца и гендиректора "Формулы-1", украдены драгоценности на 50 млн фунтов стерлингов (около 67 млн долларов). Все украшения из роскошного особняка 35-летней Экклстоун были похищены за 50 минут. Это произошло спустя несколько часов после того, как наследница экс-босса "Формулы-1" улетела из Лондона на рождественские каникулы, сообщает The Sun.

Представитель семьи Экклстоун сообщил о том, что "Тамара была шокирована и разгневана ограблением", которое произошло на одной из самых престижных улиц Лондона с круглосуточными патрулями и контрольно-пропускными пунктами. По версии полиции, три грабителя через забор проникли в сад, затем незаметно пробрались в дом и вскрыли сейфы, спрятанные в спальне. Они похитили многочисленные драгоценности всемирного известных брендов и авторские работы знаменитых дизайнеров, включая кольца, серьги и браслет от Cartier за 80 тыс. фунтов (около 107 тыс. долларов), подаренные ей в качестве свадебного подарка, пишет Российская газета.

Единственный сотрудник, находившийся на посту охраны, заметил грабителей и поднял тревогу, когда воры уже перелезали через забор, чтобы покинуть место преступления.

Источник в Скотленд-Ярде назвал преступление "самой шокирующей кражей со взломом в новейшей истории". Оно совершено в одном из самых безопасных домов в Лондоне и на одной из самых безопасных улиц. Кенсингтон Палас Гарденс, на которой расположен дом Экклстоун, получила название "улица миллиардеров", а средняя цена дома, расположенного на ней, составляет 33 млн фунтов стерлингов (около 44 млн долларов). Среди ее соседей принц Уильям и его жена Кейт, султан Брунея, а также и самый богатый человек Китая Ван Цзяньлинь. Улица постоянно патрулируется сотрудниками "Дипломатической службы защиты".