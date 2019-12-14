Престижный жилой комплекс «Измир Резиденс» прошел госприемку: остались последние квартиры

Каждый человек хочет жить в качественном доме, где он может быть уверен как в надежности конструкции, так и в качестве примененных технологий.

Сегодня в Баку строится множество новых комплексов, но не так много имеется уже завершенных зданий, которые можно уверенно назвать зданиями высочайшего качества.

Расположенный в Баку рядом с парком Измир и отелем Hyatt Regency престижный жилой комплекс «Измир Резиденс» отвечает самым высочайшим современным требованиям безопасности и качества.

Строительство комплекса «Измир Резиденс» было завершено несколько лет назад, а недавно он прошел государственную приемку и жильцы комплекса получили желанные выписки из реестра.

Государственные органы подтвердили высокую сейсмическую устойчивость комплекса, надежную гидроизоляцию фундамента и всего здания, высокое качество дренажной и противопожарной систем.

На данный момент в комплексе осталось в свободной продаже буквально считанное количество квартир:

3 квартиры 2-комнатные площадью 88 кв. м.

7 квартрир 3-комнатных площадью 110 – 155 кв. м.

5 квартир 4-комнатные площадью 197.6 кв. м.

3 квартиры 6-комнатные площадью 285 кв. м.

Квартиры расположены как в той части, которая имеет панораму на город и море, так и в той, где уют сочетается с умиротворенным спокойствием и тишиной парка Измир. Сам парк Измир примыкает к зданию и является практически его продолжением.