Ульвия Худиева 14:33

В Азербайджане близок к завершению сбор урожая хлопка. Согласно данным Минсельхоза, на пункты сбора уже сдано 293 тысячи 880 тонн хлопчатника. Это рекордный показатель за весь период независимости. В этом году малоурожайные земли были выведены из посевного оборота, таким образом, общая площадь посевов хлопчатника по сравнению с прошлым годом снижена на 32 тысячи 401 гектар. Однако урожайность в этом году стала гораздо выше, достигнув с 13,4 до 30,35 центнера с гектара.

Фермеры в убытке не останутся И это несмотря на неблагоприятную погоду последних недель, которая сильно осложнила фермерам сбор хлопка. Фермеры все еще беспокоятся, что из-за дождей не смогут полностью собрать урожай, часть его может остаться на полях и попросту сгнить. Плантации оказались залитыми водой, и в таких условиях машинный сбор комбайнами стал невозможен. Ручной же сбор хлопчатника занимает гораздо больше времени и средств, и потому невыгоден для фермеров. Но Минсельхоз заверяет фермеров, что в убытке они не будут. Директор Центра аграрной науки и инноваций при Министерстве сельского хозяйства республики Имран Джумшудов утверждает, что в любом случае сбор хлопка уже выполнен на 99%. Правда, из-за того, что отдельные фермеры опоздали с посевными работами, некоторая часть хлопка пока не собрана. Но чтобы никто из фермеров не остался в накладе, министерство проводит переговоры с перерабатывающими предприятиями, и остатки хлопчатника, несмотря на потерянное из-за влажности качество, тоже будут скуплены. Как отметил И.Джумшудов, в прошлом году хлопок был посеян на площади 132,5 гектара. А в этом году за счет вывода из посевного оборота малоурожайных земель общая площадь под хлопчатник была сокращена до 100,1 гектара. «Это позволило увеличить среднюю урожайность хлопководства, более эффективно использовать земли, выведенные из посевного оборота. Плюс ко всему сейчас уже и фермеры хорошо проинформированы о методах выращивания хлопка и, следуя рекомендациям - начиная от отбора семян до ухода за растениями, могут достичь высокой производительности», - полагает Имран Джумшудов. К тому же, по его словам, своевременный завоз удобрений, обеспечение техникой и водой, взаимодействие соответствующих органов дали хорошие результаты.

Бейлаганский феремер: «В хлопководство вложены большие деньги, но…» В последние годы, как отметил один из фермеров в Бейлагане, он отдает предпочтение зарубежным сортам хлопка ввиду их высокой урожайности. Но по сравнению с местными зарубежные сорта дольше созревают и их сбор затягивается до декабря, что достаточно рискованно для наших условий. «В этом сезоне на каждый гектар я потратил примерно 1100 манатов, а благодаря высокой урожайности мой доход превысил 2,5 тысячи манатов. Единственное, что меня беспокоило – это плохая погода. Однако все же успел все убрать», - радуется хлопкороб. Отметим, что в настоящее время фермеры получают от закупщиков 650 манатов за тонну хлопка 1-го сорта, 630 манатов - за 2-й сорт, 590 манатов – за 3-й и 550 манатов – за 4-й. Китайские, турецкие, греческие технологии Эксперт в области сельского хозяйства Ниджат Насирли рассказывает, что в нынешнем году в Уджаре хлопок сеяли по передовой китайской технологии, в Бейлагане – по турецкой, а в Тертере – по греческой. И результаты превзошли ожидания. «В последние годы были опробованы посевы хлопка по китайской, греческой и турецкой технологиям, было осуществлено обучение фермеров и обмен опытом среди них. Именно поэтому было решено сократить посевные площади. Эффект предпринятого налицо - урожайность выросла», - отметил эксперт. Насирли добавил, что сейчас около 90% хлопковых полей засеивают семенами, закупленными за рубежом. Эти сорта хлопчатника высокоурожайные, но созревают поздно и процесс сбора затягивается до декабря.

«Всю вторую половину ноября шли проливные дожди, а осадки и последующая влажность губительны для хлопка. Азербайджанские сорта выгодны тем, что быстро созревают, однако по качеству волокна они уступают зарубежным. В хлопководстве длина и качество волокна очень важны. Иностранные волокна по этим параметрам превосходят наши. Так что сейчас надо тщательно исследовать семена всех сортов и выбрать оптимальный вариант. Да и вообще перевести семеноводство в стране на научную основу. В Сальяне, например, есть большая испытательная станция, где осуществляют сравнительный анализ более свыше 20 сортов хлопчатника. Эту работу надо углубить и расширить», - говорит эксперт. Н.Насирли вспоминает, как раньше случалось, что хлопком засеивали пастбищные земли. Мало того, что это отрицательно сказывалось на животноводстве, но еще и из-за низкого качества таких участков урожайность хлопка на них была очень низкой. Поэтому в этом сезоне пастбищные земли, участки, подвергшиеся эрозии, под хлопок не отводились. Вместе с тем, отмечает эксперт, основной проблемой для азербайджанских хлопкоробов все еще остается орошение. В нашей стране хлопок выращивают в 18 районах, и в каждом из них не хватает воды для полива. Хлопок за сезон необходимо поливать не менее трех раз, и каждый полив должен происходить в строго определенное время. В случае, если орошение запаздывает, урожайность хлопка падает.