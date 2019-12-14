Азербайджан - лидер по золотовалютным резервам в СНГ

Золотовалютные резервы Азербайджана с начала 2019 года выросли на 11,4%, достигнув $49,2 млрд. Об этом говорится в аналитическом обзоре, опубликованном белорусским изданием banki24, передает Интерфакс-Азербайджан.

«В нефтегазовых государствах часть валютных запасов еще размещена в стратегических государственных фондах. В Азербайджане это ГНФАР (Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики). В целом, совокупные золотовалютные резервы Азербайджана в январе-сентябре 2019 года выросли на 11,4% и достигли $49,2 млрд. Доля ГНФАР в совокупных золотовалютных резервах составляет 87,5%», - отмечается в обзоре.

Согласно оценкам издания, на конец ноября 2019 года золотовалютные резервы на душу населения в Азербайджане составили $4,89 тыс. «По этому показателю Азербайджан занял первое место среди стран СНГ, обойдя Казахстан и Россию. С начала года золотовалютные резервы на душу населения в Азербайджане выросли на $470», - говорится в отчете.

Золотовалютные резервы Азербайджана формируются из резервов ЦБА и активов Госнефтефонда.