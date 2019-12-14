Октай Заманов и Эльнур Абдулазизов под предлогом строительства домов присваивали денежные средства десятков людей. В их отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в период следствия они умудрились совершить еще одно преступление: арендовали в компании Rent a Car автомобиль, который затем заложили и получили за это деньги.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался процесс по уголовному делу 56-летнего Октая Заманова и 40-летнего Эльнура Абдулазизова, обвиняемых в мошенничестве.

Основной сферой деятельности обвиняемых было строительство, точнее, разные махинации на этом поприще. Они строили и продавали дома, в том числе и в кредит, а также занимались маклерством. Построенные дома они выставляли на продажу в интернете. Почти все потерпевшие по этому делу познакомились с ними по телефону, указанному в объявлениях по продаже жилья.

Согласно обвинительному акту, Октай Заманов обманул продавца магазина строительных материалов на рынке «Баксол» Гурбана Искендерова. В июле 2015 года, пообещав заплатить за товар в 10-дневный срок, Октай Заманов взял в магазине древесину и арматуру на общую сумму в 67 тысяч манатов.

Войдя в преступный сговор с Абдулазизовым, таким же образом Заманов кинул на деньги и Мамедали Гулиева, другого продавца стройматериалов также на «Баксол». Его ущерб составил 17 тысяч манатов.

Как позже стало известно, мошенники взятый под честное слово товар сбывали по более низкой цене в магазины стройматериалов в селах Маштага, Кюрдаханы и Новханы. Деньги, полученные от реализации этих стройматериалов, аферисты присвоили.

В ходе следствия было установлено также, что, пообещав Фариду Гасанову построить для него в поселке Забрат на участке в две сотки частный дом, взяли у него 17 тысяч манатов и, как говорится, были таковы. Гасанов попался в лапы жуликов, доверившись объявлению на их страницах в интернете.

Еще одной жертвой мошенников стал Али Бахышов, которому мошенники пообещали построить частный дом за 43 тысячи манатов. Пригласив его в свой офис, О.Заманов и Э.Абдулазизов взяли у него две тысячи манатов, якобы чтобы получить разрешение на строительства. Потом они потребовали от Бахышова еще 18,5 тысячи манатов, «для проведения на участок водопровода, канализации, газа и электричества». Дабы все выглядело убедительно, аферисты даже выдали ему расписку в получении денег.

В октябре 2017 года был обманут и Джейхун Мамедов, которому посулили очень быстро построить частный дом в поселке Масазыр за 30 тысяч манатов. Ни дома, ни денег тот так и не увидел.

В ходе следствия было установлено, что Октай Заманов, указав потерпевшей Зине Мамедовой чужой дом как свой собственный, попытался продать его ей. Мошенникам удалось присвоить 12 тысяч манатов женщины.

Суеверный Октай Заманов как-то отправился к гадалке, видимо, чтобы узнать, насколько успешно будет очередная афера. Однако не утерпел и кинул и пророчицу. Показав ей документы на земельный участок, который он якобы продает, Заманов взял у нее 6 тысяч манатов. Естественно, без возврата.

В ходе подготовительного судебного заседания потерпевшие потребовали арестовать обвиняемых. Однако Октай Заманов, находясь под подпиской о невыезде, не явился в суд. Суд вынес решение об объявлении его в розыск и применении меры пресечения в виде ареста. Также решением суда мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Эльнура Абдулазизова была изменена на арест, и партнер инициатора мошенничеств был арестован в зале суда.

Давший показания потерпевший Фарид Гасанов заявил, что он понес не только материальные, но и моральные потери.

«Из-за этих преступников покончил с собой муж моей сестры. Я больше остальных пострадал от действий этих людей», - сказал потерпевший.

Далее судья объявил, что из-за отсутствия главного обвиняемого заседание переносится на неопределенное время.