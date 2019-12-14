Путин: Россия продала оружия на $13 миллиардов

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Экспорт российских вооружений и военной техники растет: в текущем году отгружено продукции на общую сумму 13 миллиардов долларов", - сказал российский лидер в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

По словам российского президента, это более чем на два с лишним миллиарда больше, чем за тот же период прошлого года.