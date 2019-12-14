Отдел международной политики 15:20

По сообщению украинской редакции Voice of America («Голос Америки»), панель Сената Соединенных Штатов Америки 18 декабря обсудит законопроект санкций против России на своем заседании по вопросу бизнеса. Сенатор Линдси Грэм уже назвал их «адскими». Заседание состоится в Комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса. Закон звучит так - «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» или в оригинале по-английски- «Defending American Security from Kremlin Aggression Act» (DASKA).

Суть документа — наказать Российскую Федерацию за вмешательство в демократические процессы за границей, за «враждебные» действия в Сирии и агрессию против Украины. Планируется, что законопроект будет принят двумя партиями, которые именно по этим вопросам весьма солидарны, впрочем, как и по Nord Stream-2. Опасность этих санкций несоизмеримо выше для России, чем вводившиеся до сих пор. Они будут направлены на самое чувствительное — государственный долг РФ, банки, которые поддерживают попытки Кремля «подорвать демократические институции в других странах», российские проекты, связанные с продажей сжиженного газа за рубеж, киберсектор России и персон, приближенных к президенту Путину. До сих пор такого поворота события Россия, похоже, не ожидала, хотя именно тот самый Линдси Грэм какое-то время назад ввел в оборот это словосочетание - «адские санкции». Документ предусматривает создание специального Офиса кибер-пространства и цифровой экономики в структуре Госдепартамента США. Как ранее анонсировал соавтор проекта сенатор-демократ Боб Менендез, этот новый орган «возглавит дипломатические усилия, связанные с международной кибер-преступностью, доступом к Интернету, интернет-свободой, цифровой экономикой, кибер-преступностью, попытками сдерживания и реакцией на киберугрозы».