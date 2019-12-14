Соответствующее соглашение подписали 16 декабря в Баку с азербайджанской стороны президент AZAL Джахангир Аскеров и ректор Национальной академии авиации, академик Ариф Пашаев, со стороны компании FlightSafety International - исполнительный директор по услугам авиатренажеров Джон Ван Марен (John C. Van Maren) и директор по продажам Филипп Делфур (Philiipe Delfour) .

Новый тренажерный комплекс «FS1000 Embraer E190-E1 Level D Full Flight Simulator» позволит проводить полную подготовку и сертификацию пилотов азербайджанского лоукостера Buta Airways. Предварительная договоренность на приобретение данного тренажера была достигнута в ноябре текущего года на выставке Dubai Air Show – 2019.

«Национальная академия авиации (НАА) является кузницей кадров гражданской авиации Азербайджана. Поэтому мы постоянно работаем над расширением ее материально-технической базы. Совместно с ректором НАА, академиком Арифом Пашаевым было принято решение о строительстве на территории академии второго здания, - постройка которого подходит к завершению, - предназначенного для тренажерного комплекса. В нем будут размещены авиасимуляторы для самолетов типов Embraer E-190 и Boeing 787 Dreamliner. Подписание сегодняшнего соглашения лишнее подтверждение тому, что мы упорно работаем над развитием и улучшением профессионализма кадров в сфере авиации», - сказал Джахангир Аскеров.

Следует отметить, что обучение на данном комплексе будут проходить пилоты не только азербайджанских, но и иностранных авиакомпаний.