Президент Эстонии извинилась за оскорбившего финского премьера министра

"Президенты провели телефонный разговор по инициативе эстонской стороны. Кальюлайд принесла извинения в связи с интервью Хельме, которое он дал 15 декабря. Президент Финляндии передал по ее просьбе извинения премьер-министру Санне Марин и правительству", - говорится в сообщении.

В воскресенье глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме, комментируя назначение Марин на пост премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Сама Марин, реагируя на критику, написала в Twitter, что гордится тем, что в ее стране бедные слои населения имеют возможность получить образование и многого добиться в жизни.