Азербайджанские коммунисты заступились за российских коммунистов

Центральный Комитет Коммунистической Партии Азербайджана выступает против неуместных атак членов правящей партии "Единая Россия" в адрес КПРФ и левых патриотических сил России и заявляет о недопустимости политической борьбы подобными методами. Об этом говорится в заявлении председателя ЦК КП Азербайджана Рауфа Курбанова, опубликованном на сайте КПРФ.

«Такие неуместные нападки против крупных и достаточно влиятельных не только в России, но и на мировой политической арене, ведущих политических сил страны, в целом направлены против всей российской государственности. Партия власти, не способная вести справедливую политическую борьбу на идеологических фронтах, использует присущие для нее недемократические методы, тем самым показывая свою слабость.

Оклеветав и запугав коммунистов, они пытаются заставить их перестать критиковать и разоблачать коррупционные и другие нелегальные дела правительства.

Неудивительно, что власть настороженно относится к растущей популярности и массовой поддержке этой политической организации, которая является единственной альтернативой нынешнему политическому и экономическому курсу правительства», - говорится в заявлении.

Центральный Комитет Коммунистической Партии Азербайджана призывает российскую общественность выразить свои резкие протесты против таких несправедливых атак, направленных против КПРФ и левых патриотических сил.