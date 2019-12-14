Иса Гамбар примет участие в выборах в Милли Меджлис

Партия «Мусават» 16 декабря обнародовала список своих кандидатов в депутаты на внеочередных парламентских выборах 9 февраля. Как заявил сегодня журналистам лидер «Мусават» Ариф Гаджилы, партия выдвинет 81 кандидата по 78 одномандатным избирательным округам.

«С сегодняшнего дня мы начинаем избирательную кампанию. Этот список будет еще расширен», - сказал Гаджилы.

Среди кандидатов партии помимо Гаджилы, также бывший лидер «Мусават» Иса Гамбар, нынешние зампреды: Сахават Солтанлы, Фарадж Керимли, глава пресс-службы Мустафа Гаджибейли, руководитель молодежной организации Эльман Гулиев, глава меджлиса партии Нушаба Садыглы и др.

Гаджилы не исключил, что партия поддержит представителей других партий в округах, где у нее нет своих кандидатов.