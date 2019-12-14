Зурабишвили пригласила посетителей в свою резиденцию

Президентский дворец на улице Атонели в Тбилиси будет открыт для посетителей с сегодняшнего дня. Об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила на конференции по вопросам диаспоры.

Важно, чтобы для грузинской диаспоры в Тбилиси было место, где ее представители смогут получать информацию о том, какие возможности есть в Грузии, в случае, если они решат вернуться и работать, отметила она.

"В первую очередь, дворец будет открыт для диаспоры", - цитирует президента Sputnik Грузия.

Зурабишвили выразила готовность выделить для этого кабинет в своей резиденции, а также предложила МИД "назначить в кабинет одного человека, который будет первым звеном".