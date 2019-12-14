БТА стало членом Исполнительного комитета международной организации фото
Бакинское транспортное агентство (БТА) было избрано членом Исполнительного комитета Евразийской ассамблеи Международного союза общественного транспорта (UİTP). Это решение было принято на заседании Ассамблеи, которое состоялось 10-12 декабря в Москве, сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА.
В период с 2020 по 2022 годы БТА, будучи членом Евразийской ассамблеи, будет вплотную принимать участие в подготовке и утверждении годового рабочего плана Ассамблеи, считающейся одной из самых крупных частей Международного союза общественного транспорта. В Евразийскую ассоциацию сейчас входят 45 государств, в том числе Азербайджан, Грузия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина и Армения.
В ходе заседания в Москве также были обсуждены отчет о деятельности Ассоциации в 2019 году, направления действия в следующем году, представление Учебного центра UİTP, исследовательская деятельность в 2020-21 годах.
Отметим, что членство в Исполнительном комитете обеспечит БТА непосредственное получение зарубежного опыта и поможет установить деловые отношения со специалистами в различных областях из других стран. В тоже время, членство в Исполнительном комитете будет способствовать процессу участия БТА в других структурах Ассоциации. Членство в Комитете также позволит специалистам Агентства участвовать в различных семинарах и программах, что является важным фактором повышения профессионализма сотрудников.