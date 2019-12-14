Бакинское транспортное агентство (БТА) было избрано членом Исполнительного комитета Евразийской ассамблеи Международного союза общественного транспорта (UİTP). Это решение было принято на заседании Ассамблеи, которое состоялось 10-12 декабря в Москве, сообщили haqqin.az в пресс-службе БТА.

В период с 2020 по 2022 годы БТА, будучи членом Евразийской ассамблеи, будет вплотную принимать участие в подготовке и утверждении годового рабочего плана Ассамблеи, считающейся одной из самых крупных частей Международного союза общественного транспорта. В Евразийскую ассоциацию сейчас входят 45 государств, в том числе Азербайджан, Грузия, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина и Армения.

В ходе заседания в Москве также были обсуждены отчет о деятельности Ассоциации в 2019 году, направления действия в следующем году, представление Учебного центра UİTP, исследовательская деятельность в 2020-21 годах.

Отметим, что членство в Исполнительном комитете обеспечит БТА непосредственное получение зарубежного опыта и поможет установить деловые отношения со специалистами в различных областях из других стран. В тоже время, членство в Исполнительном комитете будет способствовать процессу участия БТА в других структурах Ассоциации. Членство в Комитете также позволит специалистам Агентства участвовать в различных семинарах и программах, что является важным фактором повышения профессионализма сотрудников.