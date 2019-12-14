Эрдоган о планах по вводу турецкой армии в Ливию

«Файез Саррадж является законным главой ливийского государства. Хафтар не имеет легитимности и занимает должность незаконно. Его не признает международная общественность». Об этом в интервью турецким телеканалам сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Одно из них – о правах на морские участки. Другое же соглашение связано с безопасностью и военным сотрудничеством. Подписанными соглашениями мы дали понять, что не позволим предпринимать односторонние шаги, направленные против Турции. Мы и ранее говорили, что готовы оказать Ливии всяческую поддержку. После этого Севрский договор полностью утратил смысл. Морская граница Турции и Ливии беспокоит и Грецию. В этих водах есть права Ливии и Турции, и их надо защищать. Некоторые люди в самой Турции и за ее пределами очень обеспокоены этим вопросом. В ближайшее время там начнутся сейсмические исследования и работы по бурению», - сказал Эрдоган.

Что касается отправки турецких военных в Ливию, то турецкий лидер заявил, что этот вопрос будет обсужден в случае получения приглашения от официального Триполи.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж, контролирующий лишь часть территории страны, в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Турция опубликовала карту морских зон с учетом турецко-ливийского меморандума. Анкара не признает право на шельф за греческими островами.

Напомним, Севрский мирный договор - один из договоров Версальско-Вашингтонской системы, создание которой ознаменовало завершение Первой мировой войны. Севрский договор официально оформлял раздел арабских и европейских владений Османской империи и был воспринят в Турции как несправедливый и «колониальный», как очевидное проявление неспособности султана Мехмета VI защищать национальные интересы. Великое национальное собрание Турции (созданное в апреле 1920 года) отказалось ратифицировать договор.