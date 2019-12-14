В России двух азербайджанцев судят за сеть подпольных казино

Как сообщили Znak.com в пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО, обоим фигурантам дела вменяется часть 2 статьи 171.2 УК РФ (Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). По этой статье обвиняемым грозит до четырех лет лишения свободы.

В Сургуте Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан Азербайджана, подозреваемых в организации нелегального игрового бизнеса, и передал материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Еще один соотечественник обвиняемых, также причастный к организации нелегального бизнеса, находится в розыске. Уголовное дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство.

По версии следствия, в январе этого года подозреваемые установили игровые автоматы, завуалированные под платежные терминалы в магазинах, кафе и общежитии, находящихся в собственности уроженцев Азербайджана. Подозреваемые контролировали работу игровых автоматов и мест их расположения, обеспечивали их бесперебойное функционирование, выполняли действия согласно распределенным в организованной преступной группе ролям, а также контролировали поступление и расходование денег. Выручка от этого бизнеса составила около 2 млн рублей.

В мае стало известно о том, что в ходе совместной с полицией операции были задержаны организатор и участники преступной группы, в отношении которых были возбуждены уголовные дела.