Постпред в ОБСЕ: «Сложно найти новый рецепт в урегулировании карабахского конфликта»

"Найти новый рецепт в урегулировании карабахской проблемы сложно". Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в информагентстве "Россия Сегодня" сказал постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Хочу сказать, что тройка сопредседателей, несмотря на разницу позиций их представляющих представителей, она в этой связи очень сплоченная. Стоит отметить и роль личного представителя действующего председателя ОБСЕ – польского коллеги Каспшика, который, по-моему, с начала этого конфликта занимается им, и знает очень много, и помогает сторонам.

Решение карабахской проблемы на все 100% находится в сфере деятельности ОБСЕ. Однако, я думаю, что мы будем продвигаться шаг за шагом. И мы придем к ожидаемому результату", - сказал он.