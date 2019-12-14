Недавно громкий скандал грянул в Латвии: Соединенные Штаты Америки «ударили» санкциями по своему союзнику в НАТО. Руководствуясь известным «законом Магнитского», Управление по контролю за иностранными активами государственной казны США ввело санкции против 15 физических и 29 юридических лиц из стран Европы, Азии и Латинской Америки. Под этот удар попал и многолетний мэр латвийского портового города Вентспилса Айварс Лембергс, которого всегда считали полным хозяином города.

Стивен Мнучин, министр финансов США заявил, что «коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам». Кроме мэра города, скандального известного тем, что уже много лет продолжаются суды по обвинению его в коррупции, злоупотреблению служебным положением и другим уголовно наказуемым действиям, под санкции попали 4 организации, принадлежащие или косвенно связанные, или подконтрольные ему. Это управление Вентспилсского свободного порта, агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация развития транзитного бизнеса.

Согласно решению американцев, на 30 дней ограничиваются все транзакции этих организаций, блокируется все имущество Лембергса, ее доли, прямо или косвенно принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентвов США. Они должны об этом сообщить американскому санкционному органу.

Правительство Латвии после получения из-за океана информации о санкциях, собралось на срочное заседание для консультаций. Одна из мер, чтобы уйти из-под санкций государственным организациям, таким как порты — это срочное перенятие портов под контроль и прямое управление со стороны правительства. Это прежде всего касается Вентспилсского и Рижского портов, вокруг которых в последние годы тоже не стихают коррупционные скандалы.

Стало известно, что скандальному мэру и всем членам его семьи запрещен въезд в Соединенные Штаты. Об этом заявил госсекретарь США.

А.Лембергс, отрицая все обвинения, все же покинул пост председателя правления Вентспилсского свободного порта.

Глава города уже многие годы считается олигархом, серьезно влияющим на политику Латвии, и остающимся неуязвимым перед правовой системой страны.

Он неоднократно становился претендентом на должность премьер-министра, «рулил» назначением министров, публично критикуя практически каждое правительство, в котором его партия Союз зеленых и крестьян не имела большинства.

Кстати, на последних выборах в парламент она потерпела сокрушительное поражение. Сегодня на вопросы журналистов о коррупции со стороны Лембергса отрицательно отвечают и бывший премьер Марис Кучинскис, и экс-министр сельского хозяйства Янис Дуклавс, и экс-министр сообщения Улдис Аугулис. Категорически отказываются признать такие факты и муниципальные депутаты Вентспилса.

Как сообщила программа De facto Латвийского телевидения, с 2000 года Лембергс через упомянутые в санкционном документе США организации получил 4,76 миллиона евро. Через четыре упомянутых американцами организации мэр получал десятки тысяч евро, в том числе в виде пожертвований этим структурам.

Эти санкции — это еще не все, чем США ударили по Латвии. Энергетический гигант страны Latvenergo сообщил о невозможности закончить реконструкцию электростанции. Незадолго до аннексии Крыма латвийский энергоконцерн заключил контракт на поставку оборудования с компанией «Силовые машины», принадлежащей миллиардеру А.Мордашову, которого в 2013 году, кстати, в Латвии наградили госнаградой. А в 2018-м «Силовые машины» из-за поставки турбин в Крым уже попали под каток санкций США.

Контракт между компанией А.Мордашова и Latvenergo составлял сумму в 80 миллионов евро. Оставалось освоить 30 миллионов. Теперь латвийская компания ищет способ разорвать контракт и нанять «нетоксичного» производителя энергомашин.