Нефть дорожает

Цена нефтяной корзины ОПЕК выросла в пятницу, 13 декабря, на $0,95 до $66,76 за баррель, после того как в предыдущий торговый день она составляла $65,81 за баррель, поднявшись со среды на $0,43. Такие данные представлены сегодня на сайте картеля.

Нефтяная корзина» ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея).

Напомним, что историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.

Тем временем мировые цены на «черное золото» эталонных марок в ходе торгов днем в понедельник показывали слабую динамику. Февральские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 0,15% до $65,31 за баррель, февральские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на 0,07% до $60,02 за баррель, отмечает ПРАЙМ.