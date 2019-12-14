Кямаледдин Гейдаров: «Не распространяйте неправдивую информацию»

Отдел информации 18:13

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло торжественное заседание, посвященное 14-летию со дня создания министерства и профессиональному празднику сотрудника МЧС. Сначала коллектив МЧС под руководством министра, генерал-полковника Кямаледдина Гейдаров посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле. Затем была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Коллектив МЧС также посетил Аллею шехидов, где возложил цветы к могилам шехидов, которые отдали жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Выступая на заседании в здании МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров проинформировал о проделанной в 2019 году работе. Министр подчеркнул, что за отчетный период была проведена большая работа по улучшению материально-технической базы министерства, усилению кадрового потенциала, своевременному предотвращению чрезвычайных происшествий и устранению их последствий. Касаясь вопроса страхования имущества при чрезвычайных ситуациях, Кямаледдин Гейдаров отметил, что только в Азербайджане государство оплачивает нанесенный ущерб от различных стихий, в том числе пожаров, землетрясений, наводнений и др. Это, по словам министра, очередной наглядный пример гуманистической политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

Он также довел до внимания большую работу, проведенную Фондом Гейдара Алиева с связи с вопросами выплат компенсаций гражданам и предпринимателям за понесенный ущерб. Наряду с этим, министр, обратившись к гражданам и предпринимателям, порекомендовал им застраховать свое имущество от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Поручив соответствующим структурам МЧС предпринять необходимые меры в соответствии с законодательством, министр заявил о важности просвещения граждан в этой сфере и предоставления им возможной помощи. Помимо этого, обратившись к СМИ, призвал их не распространять необъективную, непроверенную, служащую различным негативным целям, неправдивую информацию о деятельности министерства, особенно о последних пожарах и их тушении, тем самым сводя на нет самоотверженность пожарных и спасателей, подвергающих свою жизнь риску и официальную информацию министерства. Министр также призвал СМИ помогать МЧС в предотвращении возможной паники среди населения во время бедствий.