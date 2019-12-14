Икрам Нур, автор haqqin.az 18:24

Десятки участников антиправительственной демонстрации пострадали при столкновениях с силами безопасности, произошедших в столице Ливана в ночь на воскресенье, 15 декабря. Силы безопасности заявили о двух десятках раненых сотрудников. Правительственные силы, от великого ума, очевидно, решили проверить протестующих на прочность и отправили группу погромщиков для атаки на их лагерь. Демонстранты эту атаку отбили, а затем и сами перешли в наступление, попытавшись прорваться к парламенту. Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и водометы – протестующие в ответ стали забрасывать стражей порядка камнями.

Противостояние в Ливане, начавшееся 17 октября из-за намерения правительства ввести налог на телефонные звонки через WhatsApp и другие мессенджеры продолжает набирать обороты. Про дополнительные поборы, два месяца назад возмутившие страну, теперь уже никто и не вспоминает – идет полноценный и масштабный уличный протест против коррупции, некомпетентного управления экономикой и импотенции элит, которые за 30 лет после окончания гражданской войны так и не смогли улучшить жизнь большинства ливанцев. Правительство и правящие элиты так и не смогли за два прошедших месяца найти выход из политического кризиса. Поначалу, когда всколыхнулся весь Ливан, премьер Саад Харири подал в отставку, на его место напримеряли целый ряд свежих, но откровенно блеклых фигур, все достоинство которых сводилось к тому, что в особом казнокрадстве они еще уличены не были – но тем все и закончилось. И сегодня Саад Харири, по сути, единственный реальный кандидат на пост главы правительства. Столь неожиданный поворот, как и массовая поддержка его кандидатуры, придали ему сил. И Харири вновь заявляет, что кризис в Ливане преодолеть можно, но только в том случае, если в кабинете министров будут сидеть не политики, для которых главное – верность выдвинувшим их кланам, а профессионалы своего дела, способные принимать компетентные и экономически просчитанные решения, а также работать с иностранными инвесторами. Против чего часть местных элит, во главе с движением Хизбалла, тут же встали стеной, заявив, что все должно быть совсем наоборот – министры должны быть политиками. Причем политиками правильными и разборчивыми, то есть – придерживающимися вполне определенной линии и умеющими разделять инвесторов на «чистых» и «нечистых», в полном соответствии с идеологической линией Хизбаллы.

В пятницу, 13 декабря, после месячного молчания шейх Хасан Насралла выступил с весьма интересным заявлением. Да, признал он, решение правительства в отношении дополнительных поборов с населения за интернет-мессенджеры было неправильным. Однако нынешние массовые протесты ничем не оправданы и используются… в качестве американского инструмента давления на Иран. «Они [США – И.Н.] спешат попытаться использовать народные движения таким образом, чтобы это отвечало их интересам, а не тому, что служит интересам протестующих», - заявил лидер Хизбаллы. Это стремление местных политиков ответственность за любые проблемы в их странах переложить на США воистину умиляет. Именно Трамп и, конечно же, ЦРУ заставляет политиков принимать некомпетентные решения, быть слепыми и глухими в отношении социально-экономических требований масс, действовать в угоду собственному кошельку и клану, а не в интересах собственной страны – кто же еще. «Никогда в Ливане чиновники не воровали так, как при Трампе» - не правда ли? Разумеется, Насралла озвучивает иранскую оценку происходящих в Бейруте событий. Но, в данном случае он оказал Тегерану воистину медвежью услугу. Недели не прошло со скандала, вызванного заявлением отставного иранского генерала Мортезы Корбани, ляпнувшего о том, что если «сионистский режим совершит малейшую ошибку в отношении Ирана, мы превратим Тель-Авив в пепел из Ливана». Официальным представителям Корпуса стражей исламской революции пришлось приложить немало усилий для того, чтобы дезавуировать это заявление, а Бейрут просто не захотел раздувать скандал – не до того. Но иллюзий о том, что оно в Ливане прошло незамеченным – иранской стороне испытывать не стоит. Достаточно вспомнить события в Ираке – к антиправительственным лозунгам очень быстро и совершенно стихийно добавились требования ограничить иранское присутствие в стране, поскольку ничем хорошим оно в последнее время не оборачивается. В Ливане же все еще драматичнее – именно проиранская часть правящих элит выступает категорически против привлечения Саадом Харири инвесторов с Запада и из государств Персидского залива. Логика этого противостояния вполне очевидна – расширение присутствия этих стран в финансах и экономике Ливана будет вести к снижению влияния Хизбаллы и, само собой, Тегерана. Чего, что вполне понятно, ни Насралла, ни иранцы допускать не хотят – этак недолго потерять и доступ к региону Леванта в целом, и к Средиземному морю, в частности.

Но здесь и возникает для Тегерана и его местных союзников сложнейшее противоречие – их устремления идут вразрез с социально-экономическими требованиями ливанского общества, включая и шиитскую его часть. Ничего уникального – «холодильник против телевизора», идеи против экономического кризиса, который бьет буквально по каждой ливанской семье, вне зависимости от ее конфессиональной принадлежности. Помочь Бейруту материально Тегеран не в состоянии, самому бы продержаться со скудным «бюджетом сопротивления» в размере 39 миллиардов долларов. Остается одно – и в отношении протестов в самом Иране, и в отношении происходящего в Ираке и Ливане занимать жесткую охранительную позицию, да еще и клеймить демонстрантов как «играющих на руку Вашингтону». Сработает ли подобная тактика, а если да – то как долго? Большой вопрос, и есть основания полагать, что реальный ответ на него станет для Тегерана в Бейруте и Багдаде крайне неприятным сюрпризом. И не только для Ирана, но и для местных политических элит, скомпрометировавших себя за прошедшие с начала протестов месяцы – дальше некуда. По сути, они показали свою полную профессиональную непригодность, и теперь им остается только судорожно хвататься за устаревшие нормы сложившихся политических систем и стремиться перевести противостояние с «улицей» в жесткий силовой режим – авось демонстранты убоятся и разойдутся по домам.