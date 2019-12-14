ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Международная федерация футбола (ФИФА) подала в суд на бывшего президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Иски были приняты швейцарскими судами. ФИФА хочет вернуть два миллиона швейцарских франков (около 1,8 миллиона евро), которые Блаттер перевел на счета Платини в 2011-м. Если суд удовлетворит требование федерации, то полученные деньги будут направлены на развитие футбола.