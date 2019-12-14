Сегодня в Государственном таможенном комитете состоялось очередное заседание по индикатору «Приграничной торговли» рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В заседании приняли участие первый заместитель председателя ГТК генерал-майор Исмаил Гусейнов, начальники Главных управлений ГТК, сотрудники соответствующих структур, представители Минюста, Минэкономики, Агентства пищевой безопасности, Центра анализа экономических реформ и коммуникации, Азербайджано-французской торговой палаты и консалтинговых компаний.

На встрече обсуждались планы работы и коммуникации на второе полугодие 2019 года, итоги текущего года и будущие цели, связанные с реформами внешней торговли для улучшения деловой среды и дальнейшего улучшения позиции Азербайджана в международных рейтингах.

В своем выступлении первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Исмаил Гусейнов заявил, что проведенные президентом Ильхамом Алиевым реформы стимулировали экономическое развитие страны и одновременно увеличили внешнюю торговлю, что нашло отражение в международных рейтингах.

Затем, рассказав о мероприятиях по индикатору «Приграничная торговля», осуществленных таможенными органами совместно с соответствующими государственными органами, первый заместитель председателя ГТК рассказал о проведенных работах в сфере облегчения торговли, упрощения таможенных процедур. Исмаил Гусейнов отметил, что в этих целях таможенные органы уже приступили к внедрению проекта «Электронная очередь» и сказал, что в будущем мобильные решения будут применяться в еще большем объеме.

В рамка заседания начальники Главных управлений ГТК проинформировали участников об осуществляемых проектах в сфере облегчения торговли, применения информационных технологий в целях уменьшения общения граждан с чиновниками, и внедренных новшествах. Затем были заслушаны оценки и предложения рабочей группы.