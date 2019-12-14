Спецназ почти сутки брал штурмом дом соратника генерала Дустума

Спецназ афганской армии в Мазари-Шарифе (столица провинции Балх) после 20-часовой осады взял штурмом дом одного из лидеров Национального исламского движения Афганистана (НИДА), соратника вице-президента страны генерала Рашида Дустума Низомуддина Кайсари, сообщает афганский телеканал Tolo News. "После захвата в доме Кайсари обнаружены убитыми восемь его сторонников, еще 30 задержаны", - говорится в сообщении. Самого Кайсари в доме не оказалось.

Низамуддин Кайсари в прошлом руководил полицией в одном из уездов. В 2018 году был арестован по обвинениям в злоупотреблениях властью, но позднее освобожден. По неофициальным данным, в подчинении Кайсари, проживавшего в Мазари-Шарифе, находились несколько сотен вооруженных людей.

14 декабря к резиденции Кайсари в Мазари-Шарифе был стянут спецназ. По информации Khaama News, он отказался сдаваться. Между его сторонниками (по примерным оценкам, в комплексе зданий, осажденном спецназом, находились около 150 боевиков, по другим данным – более 200) и сотрудниками силовых структур завязалась перестрелка. Как передает ToloNews, огонь по резиденции велся в том числе с вертолетов. Некоторые из боевиков, сообщает MenaFN, использовали гранатометы. По данным Pahjwok, сам Кайсари, по предварительным данным полиции, сбежал.

Афганские СМИ сообщают, что НИДА на прошедших 28 сентября выборах президента поддержала главного соперника нынешнего главы государства Ашрафа Гани - действующего премьера Абдуллу Абдуллу. Между тем Кайсари перед выборами публично заявил о поддержке кандидата в президенты, бывшего главы Управления национальной безопасности Рахматуллы Набиля, обещав ему поддержку своих сторонников на голосовании. Местные наблюдатели отмечают, что этим он мог вызвать недовольство как команды действующего президента Гани, так и генерала Дустума, который поддержал на выборах действующего премьера Абдуллу.