В Стамбуле установили памятник убитому дашнаком Бехбуд хану Джаванширу

Как сообщает АзерТАдж, памятник возведен в одной из исторических частей города – районе Бейоглу, перед отелем Pera Palas, где Бехбуд хан Джаваншир был застрелен 18 июля 1921 года членом армянской террористической организации «Дашнакцутюн» Мисаком Торлакяном.

Официальная церемония открытия памятника, созданного при организации генконсульства Азербайджана в Стамбуле, а также при поддержке Стамбульского губернаторства и Стамбульского Беюкшехирского муниципалитета, состоится 18 декабря.