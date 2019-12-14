Роухани едет в Японию

Президент Ирана Хасан Роухани 20 декабря отправится с визитом в Японию, об этом рассказал замглавы МИД ИРИ Аббас Аракчи на заседании по развитию двусторонних торговых отношений.

"Это мероприятие проходит одновременно с приближающимся визитом президента Ирана Хасана Роухани в Японию в пятницу в ответ на визит главы премьер-министра Японии в Тегеран", - цитирует его со ссылкой на IRNA ТАСС.

Напомним, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в середине июня нынешнего года посетил Тегеран, став первым за 41 год японским премьером, совершившим визит в Иран.