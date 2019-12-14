Депутат Бундестага: Нагорный Карабах - это Азербайджан

В интервью Alumniportal Aserbaidschan Лобель подчеркнул неприемлемость сохранения статус-кво в Нагорном Карабахе: "Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану географически. Это часть Азербайджана. И поэтому мы в Бундестаге выступаем против заявления Никола Пашиняна о том, что Нагорный Карабах - это Армения. Это заявление неверно, что ясно подтверждается и несколькими резолюциями Совбеза ООН", - отметил немецкий депутат.

"Мы хотим сделать все, чтобы найти мирное решение этого многолетнего конфликта. И все стороны должны быть готовы внести свой вклад в этот процесс. И мы, Германия, готовы внести свой вклад. Но также должно быть ясно - географическое право на Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану", - заявил Лобель.