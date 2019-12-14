Евросоюз может запретить авиакомпании Армении

Комитету гражданской авиации Армении придется отчитаться перед экспертами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), чтобы избежать попадания в "черный список" Евросоюза, который предполагает запрет на полеты в Европу для всех армянских авиакомпаний. Об этом сообщила глава комитета Татевик Ревазян, пишет Sputnik Армения.

По словам Ревазян, проблема связана с авиакомпанией "Тарон-Авиа", в работе которой выявлены серьезные недочеты при подаче заявки на осуществление рейсов в страны Евросоюза. В частности, стало известно, что компания не обеспечивает, среди прочего, должный уровень безопасности полетов, добавила Ревазян.

Комментируя ситуацию в других авиакомпаниях, глава Комитета гражданской авиации отметила, что у зарегистрированной в Армении Atlantis European Airways также были обнаружены небольшие проблемы, а авиакомпания "Армения " успешно прошла аудит.

По словам Ревазян, она предоставила зарубежным партнерам более широкую картину. В конечном итоге IATA дала Комитету гражданской авиации время, чтобы устранить недочеты. В мае армянский рынок авиаперевозок ждут масштабные проверки. "Окончательное решение будет принято уже после этого", - цитирует ее издание. "Нам придется пройти через это, другого выхода нет", - подчеркнула Ревазян.