Главный стадион Олимпийских игр открыли в Токио

В Токио состоялась церемония открытия нового национального стадиона, построенного в качестве главной арены для летней Олимпиады-2020. В мероприятии принял участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Reuters.

Олимпийский стадион был построен за три года на месте старой арены, принимавшей Игры 1964 года. Изначально предполагалось, что стадион будет построен по проекту архитектора Захи Хадид, но впоследствии от планов отказались из-за высокой стоимости (около 2 млрд долларов) и протестов со стороны общественности. В результате архитектором будущего стадиона был выбран Кэнго Кума. Стоимость постройки арены составила 1,44 млрд долларов. На стадионе, который рассчитан на 68 тысяч зрителей, пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также соревнования по футболу и легкой атлетике.

Церемония открытия олимпийской арены прошла с участием узкого круга официальных лиц. Первое публичное мероприятие стадион примет 21 декабря, а первым спортивным событием, которое пройдет на нем, станет финал Кубка Японии по футболу, запланированный на 1 января.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Предполагается, что на проведение соревнований будет потрачено около 18 млрд долларов.