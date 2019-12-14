Секретные переговоры между Тегераном и Эр-Риядом?

Как пишет NEWSru.co.il, сообщения о переговорах Ирана и Саудовской Аравии появились в последние дни. Утверждается, что Саудовская Аравия сомневается в том, что в случае конфронтации с Ираном США окажут Эр-Рияду необходимую помощь. Иран же заинтересован в укреплении стабильности в стране после массовых антиправительственных выступлений.

Согласно публикациям, диалог между Эр-Риядом и Тегераном может содействовать завершению йеменского конфликта, а также приведет к сближению Саудовской Аравии и ОАЭ с Катаром. Он также обеспечит стабильность поставок нефти на мировой рынок.

The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на американские, европейские и саудовские источники, что в течение последних месяцев саудовские и иранские власти неоднократно вступали в прямую переписку, а также вели переговоры через посредников в Омане, Кувейте и Пакистане.