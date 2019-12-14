Самую большую в мире бутылку виски продали на аукционе

Гигантская бутылка ушла с молотка в рамках рождественских торгов за 15 тысяч фунтов стерлингов. Отмечается, что ее содержимое 14-летней выдержки можно разлить в 150 стандартных бутылок. Напиток был приготовлен в 2009 году на вискарне Tomintoul. Над виски трудились 14 человек. До аукциона бутылка находилась в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге.

"Время от времени появляется возможность приобрести действительно уникальную бутылку виски, и это как раз один из таких случаев", - заявил директор и соучредитель Just Whisky Грэм Крэйн.