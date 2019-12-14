Скандал в мировом теннисе: армянская мафия организовывала договорные матчи

Журналисты немецкого телеканала ZDF и издания Die Welt провели расследование, в ходе которого было выявлено более 135 теннисистов, участвовавших в договорных матчах, пишет Rusarminfo.

«Речь идет об армянской мафиозной сети, распространившей свое влияние по семи странам Европы. Это очень большая и организованная сеть. Эта мафия очень структурирована, у нее есть люди, отвечающие за счета, есть те, кто «отмывает» деньги, и те, кто непосредственно вступает в контакт с теннисистами», — цитирует Die Welt заместителя генпрокурора Бельгии Эрика Бишопа.

По словам Бишопа, на договорные матчи делались ставки на сотни мелких сумм, при этом в схеме принимали активное участие сами теннисисты. Доход преступников от каждого подобного матча измерялся десятками тысяч евро.

Сообщается, что в деле о ставках замешан также игрок из топ-30 рейтинга ATP, уже выигравший три турнира. Также отмечается, что расследование о ставках на договорные матчи, которое длилось более года в нескольких странах, включая Бельгию, Испанию, Францию и США, близится к завершению, результаты его будут объявлены через несколько месяцев.