Ильхам Алиев утвердил бюджет Фонда страхования от безработицы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы (ФСБ) в 2020 году прогнозируются на уровне 128 млн 235,4 тыс. манатов.

Согласно проекту бюджета, доходы фонда будут формировать за счет следующих источников: поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы за работников бюджетных организаций – 17 млн 834,8 тыс. манатов, поступлений в виде отчислений на страхование от безработицы, удерживаемых с работников бюджетных организаций – 17 млн 834,8 тыс. манатов, работников в частном секторе – 76,2 млн манатов, остальное - прочих источников.

Расходы фонда в 2020 году будут по следующим направлениям: страховые выплаты по безработице – 5 млн манатов, организация профессиональной подготовки и дополнительное образование - 5 млн манатов, организация трудовых бирж и ярмарок - 500 тысяч манатов, организация оплачиваемых общественных работ – 2 млн манатов. Кроме этого, расходы на организацию мероприятий по самозанятости в 2020 году составят 63 млн 735,4 тыс. манатов, на совместное финансирование части заработных плат страхуемых лиц на определенное время (от 3 до 12 месяцев) – 3 млн манатов, расходы на содержание органов занятости - 43 млн манатов.

Также в графе расходов предусмотрено 2 млн манатов на оказание консультационных услуг по профессиональному уклону, 2 млн манатов – на подготовку профессиональных стандартов, 1 млн манатов – на создание дополнительных рабочих мест и проведение целевых программ для особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в трудоустройстве граждан, 1 млн манатов – на прочие активные мероприятия по занятости.