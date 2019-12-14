Европейский рынок побил абсолютный рекорд

Европейский рынок установил абсолютный рекорд — индекс Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума в 416 пунктов на фоне новостей о возможном заключении соглашения между США и Китаем в рамках торговой войны, следует из данных торгов, сообщает Лента.ру.

Лидерами роста стали акции добывающих и финансовых компаний. Также рост продемонстрировали основные американские индексы акций и фьючерсов (контрактов на покупку и продажу активов в будущем по фиксированной цене) на них, пишет Bloomberg.

Азиатские биржи показали равнонаправленные результаты, при этом китайский юань укрепился под влиянием данных о промышленном производстве и растущих розничных продажах. Британский фунт, напротив, потерял в цене после публикации статистики о слабом росте производства в США.