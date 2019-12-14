Ильхам Алиев увеличил прожиточный минимум

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О прожиточном минимуме на 2020 год», сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно закону, прожиточный минимум в Азербайджане на 2020 год установлен на уровне 190 манатов. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума на 2020 год определен на уровне 201 маната, пенсионеров - 157 манатов, детей - 170 манатов (на 2019 год прожиточный минимум был утвержден в размере 180 манатов).

Глава государства также утвердил закон «О критерии нуждаемости в Азербайджане на 2020 год», согласно которому критерий нуждаемости для назначения адресной социальной помощи установлен в размере 160 манатов (критерий нуждаемости на 2019 год составляет 143 маната).

Оба закона вступают в силу с 1 января 2020 года.