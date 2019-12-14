Турция направила военных в Ливию арабские СМИ
Турция направила правительству национального согласия (ПНС) Ливии в Триполи спецназ, военных советников и военную технику, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.
"Турция направила спецназ в Триполи для защиты членов правительства нацсогласия", - говорится в сообщении телеканала.
По данным источников телеканала, "правительство нацсогласия попросило у Турции военную технику, и последняя ее отправила".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать любую поддержку ПНС Ливии, включая отправку туда своих военных, если ее власти обратятся к Турции с такой просьбой.