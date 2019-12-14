Али Асадова избрали на еще одну должность

Согласно информации, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.