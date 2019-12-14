Али Асадова избрали на еще одну должность

В Кабинете министров Азербайджана состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно информации, на заседании были обсуждены вопросы в связи с выполнением поручений, вытекающих из распоряжения президента Азербайджана о новом составе Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда.

Премьер-министр Али Асадов избран председателем Наблюдательного совета. Были обсуждены проект бюджета Государственного нефтяного фонда на 2020 год и другие вопросы.

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