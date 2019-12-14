В Турции рассказали, как погиб глава «Белых касок»

Анкара огласила выводы судмедэкспертизы по делу о смерти бывшего британского разведчика Джеймса Ле Мезюрье, основавшего действующую в Сирии общественную организацию «Белые каски».

«Смерть наступила в результате травм, полученных при падении с высоты», — считают патологоанатомы.

В сообщении телеканала TRT отмечается, что против версии об убийстве говорит отсутствие чужой ДНК на месте трагедии.

Напомним, 11 ноября в Стамбуле было обнаружено тело Ле Мезюрье, одного из основателей неправительственной организации «Белые каски». По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.