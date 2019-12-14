Скандал исчерпан: эстонский министр извинился перед финским премьером

Хельме назначение Марин прокомментировал, процитировав Владимира Ленина. «Любая кухарка может стать министром», — сказал эстонский силовик, отметив, что Марин — «бывшая продавщица».

Теперь Хельме заявляет, что, напротив, порадовался тому, что в Финляндии «можно подняться на вершину политики из низов». Он отмечает, что журналисты напрасно истолковали его слова как унижающие Марин, передает ТАСС.

«Прошу прощения у премьер-министра Финляндии за эти неверно понятые слова», — подчеркнул глава МВД.

Ранее ряд политиков в Эстонии призвал Хельме уволиться из-за оскорбительной характеристики в адрес Санны Марин.