Показан дизайн Samsung Galaxy S11+

На изображении можно увидеть часть задней панели смартфона и разглядеть основную камеру, вписанную в прямоугольный блок черного цвета. Камера имеет минимум три сенсора — по словам инсайдера, основной сенсор, широкоугольный объектив и телевик. Правая часть блока закрыта, увидеть, что там находится, нет никакой возможности. Ice Universe заявил, что камера должна получить еще как минимум сенсор глубины (ToF) и светодиодную вспышку, пишет Лента.ру.

Согласно слухам, аппараты линейки Galaxy S11 должны выйти с камерой, состоящей из нескольких сенсоров. Кроме новой камеры, смартфоны серии Galaxy S11 должны получить улучшенный аккумулятор от корейского поставщика ITM Semiconductor.

Также ради увеличения производительности Samsung откажется от собственных процессоров в пользу сторонних Snapdragon 865.