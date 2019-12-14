Президент Ильхам Алиев утвердил новый госбюджет
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон «О государственном бюджете на 2020 год», сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно документу, доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год утверждены на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 913,7 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозируется на уровне 2 млрд 779,2 млн манатов, или 3,3% ВВП.
В структуре доходов 13 млрд 530 млн манатов, или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд 604,5 млн манатов (43,9%) - от ненефтяного сектора.
В структуре расходов 10 млрд 373,7 млн манатов планируется направить на социальные цели.
На текущие расходы госбюджета в 2020 году придется 17 млрд 275,9 млн манатов, капитальные - 7 млрд 809,6 млн манатов. Расходы на обслуживание госдолга составят 1 млрд 828,2 млн манатов, или 6,8% расходов госбюджета.